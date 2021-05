Ce rouge issu de l’agriculture biologique se savoure de la même façon qu’il a patiemment et méticuleusement été développé. Tout est en place. Un fruité riche et profond porté par un élevage qui lui assure sa propre respiration, un tanin fourni, mûr et bien construit, une texture serrée et une harmonie manifeste. L’attendre un peu. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Castello di Volpaia 2018, Chianti Classico Riserva, Toscane, Italie (43 $ – 730416)