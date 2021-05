Frédéric et Alexandre Chaudière s’illustrent ici comme des coachs qui savent rassembler l’équipe pour un plan de match impeccable. Ainsi grenache blanc, clairette, roussanne et viognier s’échangent un ballon fruité à la fois rond et bien tendu lors d’un exercice de vinification qui en assure le dynamisme et la précision. Gagnant ! (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Édition 1912M 2020, Pesquié, Ventoux, Rhône, France (15,80 $ – 14094909)