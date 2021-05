À qui profite la loterie de la SAQ?

Anthilia 2019, Donnafugata, Sicile, Italie (17,85 $ — 10542137). Ce blanc ruisselle et file avec simplicité, tonus, légèreté et franchise, alliant les notes citronnées et anisées sur une finale où point l’amertume. À servir bien frais sur un bar au fenouil, des crevettes de Matane et autres bigorneaux salins et savoureux. (5) ★★ 1 / 2

Quinta da Falorca 2016, Dão, Portugal (20,45 $ — 11895381). Comme il en va souvent avec les rouges portugais, le plaisir qui s’en dégage est inversement proportionnel à la monotonie des saveurs suggérées. Touriga nacional, mais aussi rufete, jaen et autres, pour ne nommer que ces cépages autochtones, participent à élargir la palette aromatique et gustative avec corps et vigueur tout en étoffant l’ensemble par ses tanins mûrs et abondants. Impeccable sur les côtes de porc effilochées fumées. (5) ★★★ ©

Caldas Reserva 2018, Domingos Alves de Sousa, Portugal (22,45 $ — 11895330). On sent déjà au premier coup de nez, et lors de la mise en bouche, cette espèce de fraîcheur dégagée par les schistes du terroir local. Un « froid » qui cadre et encadre un fruité précis et expressif, au goût poivré de cerise noire doublé d’une pointe fumée. Le tout est évidemment vinifié de main de maître par le sympathique pour ne pas dire incontournable Alves de Sousa, qui demeure l’un des dignes ambassadeurs du Douro en matière de vins secs. (5) ★★★ ©

Les Bornés 2019, Henry Pellé, Menetou-Salon, Loire, France (24,75 $ — 10523366). Ce 2019 me semble atteindre ici des sommets de maturité. Le fruité y est large, profond, substantiel et d’un moelleux de bouche inhabituel, suggérant une idée de sucrosité sans en avoir la douceur. Heureusement que les calcaires le maintiennent en haleine, avec ce caractère salivant qui ajoute à la sapidité d’ensemble. Bref, à moins de 25 $, voilà un sauvignon fort réjouissant, tout ce qu’il y a de festif. (5) ★★★ ©

Maestro 2017, De Morgenzon, Afrique du Sud (26,95 $ — 13628817). Ce blanc sec d’une confection impeccable est une fois de plus à la hauteur des aspirations de l’amateur de vin exigeant. Et j’en suis ! Pensez Roussillon, mais en plus large, avec ce profil détaillé des roussannes, grenaches blancs et autres viogniers, mais sans toutefois cette « insistance » minérale des vins du sud français. Mais le charme opère avec une bouche ronde et suave, où brille la poire bien mûre. Vaut amplement le détour, surtout sur les ris de veau ! (5) ★★★

Crozes-Hermitage « Les Pierrelles » 2018, Domaine Belle, Rhône (28,65 $ — 863795). La syrah enfile ici son manteau de velours, dont les fibres bien serrées donnent l’illusion d’une trame matelassée des plus confortables. Il y a de la mâche, du corps, de la fraîcheur et une portée de bouche assurée dont les tanins bien intégrés commencent tout doucement à se fondre. Un bio appétissant d’une maison toujours fort recommandable. (5) ★★★ ©

Bourgogne « Les Sétilles » 2018, Olivier Leflaive, Bourgogne, France (29,50 $ — 13971501). Ce chardonnay bien sec est sous tension. Le voltage vous tient ici bien rivé, tel un otage devenu consentant sous cette espèce de charme dont on ne peut toutefois pas saisir le mécanisme. La robe est pâle mais brillante, alors que les arômes épurés, presque austères, reposent sur la pêche de vigne, la pomme, le citron et la mie de pain frais. Quant à la bouche, c’est vivace avec, en milieu de parcours, une contraction doublée d’une énergie qui dynamise. Grande pureté d’ensemble. Tout le style Leflaive, surtout un top bourgogne blanc à ne pas laisser filer. (5) ★★★ ©

Barolo « Vinum Vita Est » 2015, Terre del Barolo, Piémont, Italie (29,95 $ — 14027061). Du barolo à 30 $ le flacon ? Il semble bien que ce soit possible. Mais recadrons déjà la proposition : il s’agit bien de nebbiolo, mais il semble sans port d’attache, comme s’il lui suffisait d’avoir vu le jour dans la célèbre appellation pour être adoubé. Convenons, pour sa défense, que le fruité vise juste, que la structure tannique est manifeste et que l’équilibre est respecté. Pas une longue portée de bouche, mais tout ce qu’il y a de convenable tout de même. (5) ★★★ ©

Shiraz 2017, Black Sage Vineyard, Vallée de l’Okanagan, Canada (29,95 $ — 14503493). Ce rouge est conçu pour plaire à un large public. Il en a la couleur, les arômes et le goût, avec ce qu’il faut de puissance, de générosité mais aussi de douceur et de souplesse immédiate. Ajoutez-y un boisé un chouïa racoleur avec ses notes de noix de coco, et vous avez la recette parfaite pour accompagner en toute simplicité les côtes de porc fumées. À mon sens, un solide rouge qui plairait plus encore à la moitié du prix. Mais ça, ce n’est pas de mon ressort. (5) ★★ 1 / 2 ©

Chablis Vieilles Vignes Sélection Massale 2017, Domaine Servin, Bourgogne, France (34,75 $ — 14294126). Simplement… chablis. Car ici les vieilles vignes livrent une sève « sage » en ce sens qu’elles savent rendre l’expression multiple du terroir, assurant du coup une profondeur qui se vérifie déjà au premier coup de nez. La brillante robe citron confit annonce déjà la couleur, suggérant derrière des arômes discrets, délicatement miellés, où pêche mûre et épices ouvrent la voie à une texture grasse, peu acide, mais tout de même arborant une salinité qui allonge la fin de bouche avec panache. Un chardonnay apaisant qui invite à la rêverie pour ne pas dire, à l’oisiveté. (5) ★★★ ©

Cabernet Sauvignon 2015, Ramey Wine Cellars, Californie, États-Unis (89 $ — 11822755). Cet assemblage bordelais où le cabernet sauvignon se taille la part du lion est aussi touffu qu’envoûtant avec son fruité bien mûr, admirablement fondu à la puissante trame tannique. Beaucoup de vin ici donc qui, à défaut peut-être de réelle profondeur, offre une bouche nourrie, bien étoffée, développant une pointe végétale poivrée sur la longue finale. Cher cependant. (5 +) ★★★ ©