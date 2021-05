10 bonnes adresses pour se procurer du vin bio et nature

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’été est arrivé et, avec lui, la promesse de pouvoir déguster très bientôt des verres de vin en bonne compagnie. Alors, plutôt que de vous rendre automatiquement à la SAQ, voici quelques restaurants et commerces où trouver des vins bios et nature qui méritent d’être découverts. À votre santé !

Pastaga

Le restaurant phare du chef Martin Juneau, un vrai passionné de vins, est une adresse qui conjugue depuis près de 10 ans une cuisine bistronomique inspirée et une carte de vins intégralement nature composée de rouges, de blancs, de rosés et d’orange, ainsi que de bulles. Une vraie fête des sens vinique qui nous fait voyager en Europe, en Australie et même en Afrique du Sud.

6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Toqué !

En plus d’être une des tables les plus prisées en Amérique du Nord, le mythique restaurant de Normand Laprise dispose d’une très belle carte des vins gérée par Carl-Villeneuve Lepage, qui a remporté le titre de Meilleur sommelier du Canada en 2017. On retrouve dans cette carte bien fournie bon nombre de vinsbios et nature, dont des références québécoises difficiles à dénicher ailleurs.

900, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Alep

Du bon vin dans un restaurant syrien, ce n’est pas banal. Pourtant, l’établissement montréalais, ouvert depuis 1976, possède une des plus belles cartes de vins en ville bâtie par Alain Paillassard, avec des étiquettes québécoises comme internationales bios et nature. Un coup d’œil à la cave à vins située au sous-sol du restaurant convaincra les plus sceptiques.

199, rue Jean-Talon Est, Montréal

Vin mon lapin

Codondé par la sommelière Vanya Filipovic, qui a auparavant brillé dans les établissements du groupe Joe Beef Vin mon lapin est, comme son nom l’indique, un restaurant où le vin, notamment bio et nature, tient une place centrale. Qui plus est, ce temple de la bonne chère, sacré Restaurant de l’année 2019 aux Lauriers de la gastronomie québécoise, vient de doubler son espace d’accueil. Une raison de plus pour lui rendre visite !

150, rue Saint-Zotique Est, Montréal

La Boîte à vins

Ouverte depuis quelques mois seulement par le sommelier Louis-Philippe Mercier, la Boîte à vins est une boutique spécialisée en vins du Québec. On y trouve, à l’unité ou par caisses de 6 ou de 12 bouteilles, des trouvailles provenant d’une soixantaine de vignobles québécois, notamment des petites productions qui ne sont pas représentées à la SAQ. Un concept séduisant.

3641-A, rue Dandurand, Montréal

Soif

Inutile de présenter Véronique Rivest. Cette sommelière émérite, couronnée lors de nombreux concours et arrivée deuxième à celui du Meilleur sommelier du monde, à Tokyo en 2013, a créé à Gatineau un bar à vins où l’authenticité prime dans les verres comme dans les assiettes. La plupart des bouteilles proposées sur sa carte sont d’ailleurs de culture bio ou biodynamique.

88, rue Montcalm, Gatineau

Le Coureur des bois

Établi à Belœil, ce bistro gastronomique se distingue non seulement pour la qualité de sa table, mais aussi pour sa carte des vins exceptionnelle. Effectivement, la cave du restaurant, que l’on peut visiter, est depuis 2018 lauréate du Grand Award décerné par le magazine Wine Spectator et contient 14 000 bouteilles soigneusement sélectionnées, dont de nombreux vins bios et nature.

1810, rue Richelieu, Belœil

La belle histoire

Depuis 2019, le lieu qui accueillait jusqu’en 2014 le mythique Bistro à Champlain, un des temples du bon vin au Québec, est dirigé par un couple formé par un chef et une sommelière très talentueux ayant à cœur de faire briller les richesses du Québec. Et sa carte des vins, fournie, propose une série de petits bijoux viniques bios et nature d’ici et d’ailleurs.

75, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Chardo

Restaurant devenu caviste depuis la pandémie, mais qui pourra très bientôt de nouveau recevoir des visiteurs pour se régaler, le Chardo est à Bromont une place de choix pour trouver des vins bios, nature et vivants élaborés par des vignerons passionnés par leur terroir. Et tout cela à des prix très doux. À découvrir !

606, rue Shefford, Bromont

Le Clocher penché

Établi dans le quartier Saint-Roch de Québec, Le Clocher penché combine simplicité, générosité et amour du métier. Il propose une cuisine de saison sans artifice, ainsi qu’un bel éventail de vins. Suivez son actualité, car il reçoit souvent des viticulteurs vraiment passionnants !

203, rue Saint-Joseph Est, Québec