Cette maison s'inscrit dans une démarche artistique qui n'est pas sans dénigrer l'émotion, même si le style demeure moderne et bien léché. On mise ici sur un nero d'avola au fruité bien net, circonscrit avec précision, d'excellente tenue, avec ce profil de cerise noire à peine fumée et réglissée.

Le rouge ★★★ Sherazade 2019, Donnafugata, Sicile, Italie (19,40 $ – 13536306)