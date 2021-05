Ce verdejo bien sec est aussi frais et croquant qu’une tige de céleri passée sous le couperet des dents. Le réveil est saisissant lorsque la suite déclenche un effet domino où l’acidité et la salinité s’activent, éclairant au passage une bouche nette, fluide et délicatement citronnée. Bref, par ici les tapas !

Le blanc ★★ 1/2 Hermanos Lurton « La Perdiz » 2019, Rueda, Espagne (17,45 $ – 727198)