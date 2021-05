Quand on déguste un verre de vin aussi vivant, difficile de faire marche arrière pour en écluser un qui ne l’est pas. La question est de savoir pourquoi il devrait en être autrement ! Cela étant, le trio clairette, grenache et blanc-viognier s’anime ici avec joie, précision et ampleur aromatique sur une bouche fine, fraîche, texturée. (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ Les Pious 2019, Remi Pouizin, Côtes du Rhône, Rhône, France (17,80 $ – 14512795)