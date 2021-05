Des étiquettes qui parlent!

Cepa por Cepa 2019, Nekeas, Navarre, Espagne (15,10 $ – 14199284). Cette belle cuvée 100 % grenache m’est passée sous le nez alors que j’ouvrais la bouche trop tardivement, avec pour résultat que j’ai placé une petite caisse de côté pour l’été. Le profil est net et entièrement consacré à porter le fruité à un niveau d’exquise palatabilité. C’est frais, fort souple, mais aussi consistant. Servir à 16 degrés Celsius sur vos brochettes pendant qu’il en reste ! (5) ★★ 1/2 ©

Sémillon 2018, Nieto Senetiner, Mendoza, Argentine (16,50 $ – 13653001). Quiche, poisson, salade de crabe des neiges et autres jolies babioles gourmandes pour célébrer la fête des Mères ? Ce sémillon bien sec et passablement vineux issu de vieilles vignes saura combler les attentes avec ses notes riches de pomme et de miel, sa texture séduisante, fraîche et enveloppante. Un petit bijou à ce prix ! (5) ★★★

Morelino di Scansano 2018, Morisfarms, Toscane, Italie (19,65 $ – 13466205). Cette belle maison assure dans la continuité. Pas nécessairement profond ni complexe, mais tout de même révélant avec rigueur cépages et terroirs pour une envolée fruitée et épicée riche et étoffée, d’excellente tenue. À moins de 20 $, l’affaire est belle sur votre lasagne ou votre spaghetti boulettes, surtout servi à peine rafraîchi. (5) ★★★ ©

Staforte 2018, Pra, Soave Classico, Vénétie, Italie (29,50 $ – 14101224). Ce garganega bien mûr a sans doute été nourri par ses lies fines qui ajoutent ici à la profondeur de ses textures. Un blanc sec, léger de ton, au goût net de pomme et de melon, séduisant, mais surtout fort élégant. Un soave qui fait honneur à son appellation. Délicieux sur une truite au beurre citron. (5) ★★★ 1/2 ©

Nebbiolo 2019, Borgogno, Piémont, Italie (29,85 $ – 13551426). Il y a ce petit quelque chose de vieillot et de suranné, voire de traditionnel, dans ce rouge qui n’exclut toutefois pas le fait qu’il porte à la rêverie tant il est évocateur. Le nez est délicatement parfumé, épicé et un rien végétal (tabac frais), alors que la trame tannique demeure fine, soutenue, fraîche, d’une longueur appréciable. Délicieux sur la côte de veau grillée. (5) ★★★ ©

Sancerre « Les Caillottes » 2019, Jean-Max Roger, Loire, France (31 $ – 12880957). Je suis sensible ici à cette espèce de frémissement, de bruissement, de froissement à la fois aromatique et tactile de ce sauvignon blanc. L’invitation est aussi sincère qu’aérienne, stimulante et fort porteuse, déclinant tout à la fois le fruité, le floral et le minéral avec précision, sève et longueur. Exquis. (5+) ★★★ 1/2 ©