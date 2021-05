Ce bio est un régal ! Il témoigne surtout d’un terroir dont il « pompe » la sève minérale avec une redoutable efficacité. Le chardonnay se fait ici plus longiligne et effilé, s’éclaircissant au passage sur une texture plus ronde de pomme, de pêche et de citron, avec beaucoup de vitalité et de sensibilité. Un blanc sec léger nourri d’émotions. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Les 3 Bois 2019, Éric Chevalier, Loire, France (22 $ – 13888379)