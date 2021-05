Hautement réjouissant ! Pour plusieurs raisons, dont celle déjà d’écarquiller les yeux du cœur tant il y a ici passion et générosité. Il y a surtout maîtrise du produit, de l’assemblage (acadie blanc, seyval, etc.) à la mise en bulle. Arômes à peine briochés où le fruit blanc domine, peu dosé, et bulles intégrées à la superbe texture. (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Benjamin Bridge Brut, Nouvelle-Écosse, Canada (29,95 $ – 13593239)