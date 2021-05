Toutes les mères méritent cette belle bulle pour leur anniversaire ! Un assemblage pour parts à peu près égales de noirs et de blancs — dont 30 % de pinots meuniers de caractère, pour un vin joliment détaillé, vivace et enjoué, allongeant une finale où dominent le miel et le gâteau aux pommes. À offrir toute l’année ! (5) Explication des cotes

Le canon ★★★ Champagne Nominé-Renard Brut, Champagne, France (40 $ – 14199647)