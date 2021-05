Il y a ce saumon en papillote où citronnelle, aneth, poivre rose et vin blanc deviennent complices à table ? Imaginez la suite avec ce sauvignon de caractère, fort soutenu sur le plan aromatique avec ses notes poivrées et amères où feuille de tomate froissée et basilic frais s’activent sur une finale nette et croquante. Bien joué ! (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Leyda Reserva Sauvignon Blanc 2020, Vallée de Leyda, Chili (15,95 $ – 14250377)