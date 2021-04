Votre barbecue souhaiterait se rendre utile en chatouillant quelques monstrueuses bidoches pour mieux accompagner un rouge plus grand que nature ? Cet assemblage de quatre cépages juteux, colorés et substantiels rehaussera le tout en jouant de fraîcheur, de corps et de rondeur par sa savoureuse sève fruitée. À petit prix. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Quatro 2019, Mont Gras, Chili (17,95 $ – 11331737)