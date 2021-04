Le domaine Trio infernal, composé des Français Combier, Fischer et Gérin, en terres hispaniques, sculpte, dans ce coin de pays du Priorat réputé rude, un rouge corsé immédiatement salivant, gagnant plus en fraîcheur encore par ses notes balsamiques et réglissées, serrant doucement ses tanins en finale. (10+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Riu 2016, Priorat, Espagne (37,25 $ – 12134170)