Que vous l’allongiez en cocktail avec un doigt de brandy, de jus de pamplemousse et de bitter ou que ce soit plus simplement pour célébrer l’occasion que vous venez tout juste de créer, ce mousseux demeure un classique polyvalent et pour tous les goûts. C’est énergique et amplement fruité, passablement dosé mais équilibré. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Segura Viudas Reserva, Cava Brut, Espagne (14,40 $ – 158493)