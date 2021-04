Il est plus que palpable, ce nero d’Avola qui vous enserre le palais sans en avoir l’air, laissant aux méandres du fruité de cerise noire et de mûre sauvage tout l’espace pour rebondir. À la fois sérieux et badin, texturé et profond de terroir, il s’arrime et se glisse avec tout autant de sincérité sur la fine amertume en finale. (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Nerojbleo 2018, Gulfi, Sicile, Italie (27,70 $ – 13437391)