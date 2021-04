Ce chenin blanc bien sec et formidablement tendu par sa saine acidité nous emporte dans un maelstrom fruité des plus convaincants. Le profil est net et bien dégagé, la structure est légère et de belle fluidité et l’ensemble convainc par son équilibre. De jolies notes de citron frais et de coing terminent le tout avec un soupçon d’amertume. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Chenin Blanc 2020, Lubanzi, Afrique du Sud (18,40 $ – 13984539)