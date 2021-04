Je ne dis pas non aux vins blancs de caractère. Cet assemblage insolia (70 %) et chardonnay n’en manque pas. On pourrait même penser qu’il s’impose. Il le fait du moins avec son fruité large et bien mûr, nuancé d’une touche miellée et balsamique qui ajoute à l’intrigue. Bien sec et léger, oui, mais quelle présence !(5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Angimbé 2019, Tenuta Ficoza, Cusumano, Sicile, Italie (13,70 $ – 11097101)