Que c’est joli ! Mais tout de même plus que ça aussi. Le traminer épicé dans sa forme svelte et émancipée, subtilement parfumée, fraîche et ludique. C’est d’abord le quartier d’orange, puis le cumin frais qui s’invitent tout en se joignant aux notes plus miellées qui s’ajoutent ensuite. Jambon à l’ananas ? (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Gewürztraminer 2019, Quail’s Gate, Vallée de l’Okanagan, Canada (19,35 $ – 12901682)