Apparaît rapidement cette idée d’une maison jumelant parfaitement les cépages et le terroir, qui en trace ici l’histoire du point de vue de son profil minéral. Nero d’Avola et frappato semblent mordre dans la vie tant ils exultent justement cette liberté de vivre, avec justesse et intégrité, vivacité et longueur. Un bio qui régale ! (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Cerasuolo di Vittoria 2019, Gulfi, Sicile, Italie (35 $ – 14044848)