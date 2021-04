Un petit tour de force, que ce pinot noir. Il en a l’esprit, la robe, l’intensité et la clarté. La maison s’assure de lui fournir aussi ce galbe souple où le fruité s’envole, tremplin où l’agilité de l’envol le dispute à une saine et franche vivacité. Cela demeure simple, coulant et de haute buvabilité. Servir frais sur votre jambon-beurre. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Solas 2019, Laurent Miquel, Pays d’Oc, France (15,95 $ – 13584383)