Billet vins: où en est la notation?

Federico 2019, Sangiovese Superiore, Pandolfa, Émilie-Romagne, Italie (18,10 $ – 14208857). La personnalité dégagée par les nombreux clones de sangiovese est tout simplement ahurissante de nuances et de sensibilité. En Émilie-Romagne, le prince se fait plus rieur et plus svelte, partageant la fluidité de ses paroles avec qui veut bien l’entendre. Il a le charme facile, comme s’il vous invitait à table à partager la souplesse et la vivacité de ses tanins fruités avec provolone, saucissons et tendres mortadelles, le plus simplement du monde. Cette cuvée offre précision et souplesse, équilibre et passablement de personnalité. Belle affaire avec ça ! Servir frais. (5) ★ ★ ★

Château Picourneau 2016, Haut-Médoc, Bordeaux, France (20,30 $ – 12836462). Le millésime 2016 est courtois. Les contrastes y sont habilement modulés, l’ambiance est détendue et l’approche demeure accessible, sans être surlignée à gros traits. Ce rouge où le cabernet sauvignon domine (65 %) est parvenu à son plateau de maturité en offrant ce que les terroirs de la rive gauche savent faire : demeurer élégant et digeste. C’est le cas ici, même si l’on aurait souhaité un peu plus de longueur en bouche. Recommandable. (5) ★ ★ 1/2

Valmorena 2018, Barbera d’Asti, Piémont, Italie (21,10 $ – 12661480). Ce barbera possède un sacré pedigree. On a l’impression en l’approchant qu’il ne cherche qu’à être lui-même, sans épater ni prouver quoi que ce soit à la galerie. Le fruité y est épuré, mais aussi soutenu, d’un éclat magnifique, doté de tanins fins et frais, hautement civilisés. Bref, à ce prix, l’investissement vaut le détour. Vous pourrez toujours faire suivre avec le Sassicaia du Marchesi Incisa della Rochetta (dont le Valmorena appartient à la maison familiale du marchesi) pour vous rapprocher du ciel. (5) ★ ★ ★ 1/2 ©

Château Lauron 2018, « Les Complices », Fronton, France (21,95 $ – 13402324). C’est à vous donner le tournis au niveau du cil olfactif le plus oisif tant le fruité éclate ici avec une rare conviction ! Visiblement, syrah et négrette dansent un tango où la précision et la vélocité de mouvement s’épaulent et se déhanchent avec maestria. La robe vermillon étonne par son intensité alors que les flaveurs de mûres, d’olives noires et de réglisse glissent et enrobent avec de beaux tanins mûrs, sphériques, de première fraîcheur. Un régal ! (5) ★ ★ ★ ©

Château Doyac 2018, Haut-Médoc, Bordeaux, France (27 $ – 13862945). Comment noter ce vin issu de l’agriculture biologique ? La réelle question serait ici de cerner l’équilibre de l’ensemble en raison de la qualité, mais surtout en fonction de l’élevage qui est ici appliqué sur cette cuvée où domine le merlot. Vrai que les nuances empyreumatiques de créosote, de grillé et de fumée marquent le tout, au nez comme en bouche. Aurait-il fallu y voir une meilleure intégration entre le fruit — ici mûr et abondant — et son logement vinaire, qui agit ici comme un « infuseur » de circonstance ? Au moment où vous lirez ces lignes, je pense que l’harmonie n’y est pas encore. Attendre ? Sans doute. Pour le moment, je me permets d’éviter de le noter. Un vin issu de l’agriculture « traditionnelle » aurait-il été différent ? J’en doute…

Monferrato 2013, Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy, Piémont, Italie (28,10 $ – 12794717). Du merlot ? Eh oui, dans un millésime qui lui fournit l’occasion de se délier confortablement les jambes, mais aussi, avec le recul, de proposer de singulières notes animales et épicées, le tout livré avec finesse et un fondu de textures épatant. Il se fait très rare cependant, mais il mérite amplement le détour, ne serait-ce que pour confondre à l’aveugle votre belle-soeur qui s’y connaît en vins italiens. (5) ★ ★ ★ 1/2 ©

Château de Mercuès 2016, Cahors, Sud-Ouest, France (29,95 $ – 972471). Ce grand classique cadurcien possède son bassin d’amateurs, dont la cuvée Haute-Serre du même producteur demeure une porte d’entrée à très bon prix des terroirs de cette appellation du Sud-Ouest. Rien n’est laissé au hasard pour ce Mercuès. La confection d’abord, alliant la maturité juste du malbec à l’élevage qui lui fournit un écrin épicé sophistiqué sans être non plus trop voyant, le fondu des tanins, dont la fraîcheur enveloppe une bouche précise et structurante sans s’effondrer ni chauffer sous la puissance de l’alcool. Bref, le jarret de veau n’a qu’à bien se tenir ! (5) ★ ★ ★ 1/2 ©

Crozes-Hermitage 2018, Maison Les Alexandrins, Rhône, France (30,75 $ – 12661826). Le trio Sorrel-Jaboulet-Casso « produit » par Nicolas Perrin non seulement aime le syrah, mais en connaît aussi un rayon sur le sujet. Cette cuvée en témoigne avec fierté, style et assurance, assurant au nez comme en bouche un fruité précis, frais, bien serré dans ses tanins souples, au goût de tapenade, de cacao et de zeste d’orange. Ne reste que l’apport de quelques aiguillettes de canard pour le faire battre des ailes plus encore. (5+) ★ ★ ★ ©