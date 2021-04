C’est ce caractère épicé et un rien animal qui plaît d’emblée, telle une rencontre avec un vieux pote dans un estaminet désuet et sans âge. La rencontre interpelle cependant avec franchise, conviction et honnêteté. Et puis, cette présence rassurante, pleine d’humanité, ces tanins frais, modérés, savoureux… (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Château Eugénie Tradition 2017, Cahors, Sud-Ouest, France (16,30 $ – 721282)