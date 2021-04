Sauvignon blanc et viognier complètent ici l’assemblage de ce chenin blanc (87 %) qui n’a pas la langue dans sa poche, car il est d’une rare volubilité. Bien sec, net et aérien avec ses nuances de zeste de citron, de pomme et de miel, le voilà fort dégourdi, vivace et léger sur sa finale nette et franche. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Chenin Blanc 2019, Quails’ Gate, Vallée de l’Okanagan, Canada (21,95 $ – 11262920)