Un brie de Meaux à point, une poignée de noix de Grenoble et une larme bien fraîche de ce blanc sec à base de pedro ximénez élevé sous voile en amphore, et vous voilà en orbite. Panache, caractère et présence soutenue déclinés sur une sève dense dont la note finement oxidative et salivante se partage de longs amers en finale. (5+) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 3 Miradas Vino de Pueblo 2019, Alvear, Montilla-Moriles, Espagne (22,10 $ – 14337798)