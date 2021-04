Les vins du Québécois Patrick Piuze sont à l’image de l’artiste : souriant à souhait ! De plus, au fil des millésimes, il s’est fait complice du chardonnay qu’il repère, grandit et dynamise avec précision par sa compréhension des terroirs locaux. C’est ici brillant, doté d’une énergie fine et d’un fruité ciselé à merveille. Encore ! (5+) Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Terroir de Chablis 2019, Patrick Piuze, Chablis, Bourgogne, France (38,75 $ – 11180334)