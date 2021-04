Il se dégage de cette cuvée, plus spécifiquement dans cette bouteille — car toutes les bouteilles sont différentes ! —, une espèce de nostalgie, tel un film en noir et blanc de Marcel Pagnol. Un truc gentiment vieillot où l’on se surprend à rêver à la terre chaude et aux herbes coupées, au fruité riche, apaisant et chaleureux. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Château La Lieue 2017, Coteaux Varois en Provence, France (17,25 $ – 605287)