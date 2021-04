Il ne déçoit pas. Encore une fois. Même qu’Élisabeth et Brigitte Jeanjean sont fort habiles à pérenniser un goût, un style, un morceau de terroir qu’elles élèvent à son juste potentiel. J’aime ce velouté que déroule ici syrah (70 %) et grenache, ces nuances de garrigue et de boisé doucement caramélisé ainsi que cette finale nette et tonique. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Devois des Agneaux d’Aumelas 2018, Vignobles Jeanjean, Languedoc, France (19,65 $ – 912311)