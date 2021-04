Dans la série « Je revisite mes classiques », nul doute que cet assemblage où domine le chardonnay (complété de pinot bianco) demeure pertinent, mais il témoigne aussi du fait que la retenue et l’assiduité pour le travail bien fait récompensent. Un blanc sec net et vivant, flirtant avec la pêche, la pomme et le citron. Digeste. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Pomino 2019, Frescobaldi, Castello di Pomino, Toscane, Italie (19,20 $ – 65086)