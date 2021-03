Vincent Sulfite, suivez le guide!

Carnumtum Blaufränkisch 2018, Markowitsch, Autriche (21 $ – 13097147). Derrière la légère réduction de départ qui voile à peine le registre aromatique, le fruité s’envole avec force et conviction, doublé d’une nuance de cuir et de tabac frais. La bouche poursuit avec vigueur et énergie, un léger mordant fruité en milieu de parcours, le tout culminant sur de savoureuses notes d’umami. Une occasion à peu de frais de découvrir le cépage blaufränkisch ! (5) ★★★ ©

Bourgogne Chardonnay 2019, Château Fuissé, Famille Vincent, Bourgogne, France (25 $ – 13947068). Il apparaît que le bon bourgogne régional démarre à ce prix, même si cela est de plus en plus rare. C’est votre chance ici d’en savourer toute l’essence méridionale, derrière sa robe jaune brillante, ses flaveurs amples de citron mûr, de pêche et de vanille, le tout évoluant avec fraîcheur, volume et fines textures. Mon conseil, faites provision ! (1) ★★★ ©

Vouvray Sec 2019, Domaine Vincent Carême, Loire, France (28,55 $ — 11633612). Par petites touches et en faisant les petits pas, le chenin blanc s’anticipe déjà à qui sait en saisir le sens. Qui, du fruit ou du terroir, s’affiche et se révèle en premier ? Ils sont ici liés dans une expression commune, florale ou minérale, jouant la pomme, le citron confit ou le coing pour mieux confondre et étirer la bouche, avec toute la vivacité de beaux amers révélés. Un blanc qui brille par son éclat et une lumière que son terroir seul sait amplifier. (5 +) ★★★ 1/2 ©

Bourgogne Pinot Noir 2017, Marchand-Tawse, Bourgogne, France (32,25 $ – 11215736). De ses chais de Nuits-Saint-Georges, le québécois Pascal Marchand met toute la gomme avec ce 2017 dont il faut admettre qu’il se tire royalement d’affaire. Un « simple » régional oui, mais diablement crédible et étoffé, offrant mâche, éclat, substance et un équilibre irréprochable. L’impression ici que le sourcing comme on le dit en France est d’envergure. Il en reste peu en tablettes cependant. (5) ★★★ 1/2 ©

Brunello di Montalcino 2015, Donatella Cineli Colombini, Italie, Toscane (92,50 $ – 12692825). Le fruité s’installe encore ici confortablement sur un ensemble qui commence à peine à révéler son potentiel. Comme s’il se tirait lentement de sa période de dormance. La robe riche et profonde est magnifique, les saveurs musclées en douceur, nuancées par le minéral et des notes plus animales, épicées, au goût de figue et d’écorces d’orange séchées. Grand vin de soir et de gastronomie à servir dans vos verres larges d’épaules. (5 +) ★★★★ ©

Brunello di Montalcino Riserva 2012, Poggio al Vento, Col D’Orcia, Toscane, Italie (136,75 $ – 13568501). Ce grand seigneur de Toscane élaboré avec le non moins immense cépage brunello arrive tout doucement sur son plateau de maturité et s’y maintiendra encore quelques années. Tout est consommé. Les arômes ont laissé place à un bouquet fourni derrière une robe chaude et profonde, un bouquet accompli où cèdre, santal, orange, girofle et cuir fin se lovent autour de tanins fins, serrants, dotés d’une exquise fraîcheur. Un grand vin d’une allonge notable, révélant de beaux amers, à servir sur une côte de veau grillée accompagnée de quelques éclats de truffe. (5) ★★★★ ©