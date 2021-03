Ce blanc sec issu de l’agriculture biologique demeure une fois de plus, sous le doigté inspiré de Julien Vial, une référence incontournable. On y sent bien sûr cet accent du sud qui confère vinosité et ampleur, mais aussi un fruité de melon/pêche tout aussi précis que bien vivant. Un régal ! (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ Chardonnay 2019, Domaine La Lieue, Var, France (20,45 $ – 10884655)