Si ce rouge était un animal, il serait un pangolin. Profil allongé et au ras du terroir, à la fois souple et robuste, protégé contre le Tramontane et le Mistral, qui n’ont aucun effet sur son équilibre, tout en étant à l’abri du soleil méridional. Il offre corps et structure, mais aussi un caractère épicé doublé d’une étonnante fraîcheur. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Château La Négly 2018, La Clape, Languedoc-Roussillon, France (21,45 $ – 14322537)