Oui, un autre gin de chez nous, mais aussi un gin habilement distillé et passablement aromatique avec ses notes balsamiques de coriandre, d’écorce de citron, de racine d’angélique, de réglisse et bien sûr de genièvre, qui s’impose d’office. En cocktail ? 1,5 oz de gin, ¾ oz de sirop de framboise, avec menthe, orange et eau gazéifiée. Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Dry Gin, Domaine Lafrance, Saint-Joseph- du-Lac, Québec (48 $ – 14682866)