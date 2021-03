Cette cuvée issue de l’agriculture biologique ennoblit assurément le grand malbec. Quelques années de bouteille lui auront certes fourni une patine et une ouverture d’esprit, mais il demeure toujours lent à se mouvoir et à se révéler. Robe profonde et bien jeune, arômes fruités profonds et textures fraîches, finement boisées. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 La Fage 2016, Cosse et Maisonneuve, Cahors, Sud-Ouest, France (29,40 $ – 10783491)