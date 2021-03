Rien pour grimper nécessairement dans les rideaux, mais ce rouge coloré sent et goûte le Douro à plein nez et à large bouche. Ça interpelle avec conviction et simplicité, corps, vigueur et franchise. Mais c’est surtout sa tonicité liée sans doute aux schistes locaux qui le porte et lui assure sa digestibilité. Pas mal sur le couscous-mergez. (5) © Explication des cotes



Moins de 16$ ★★ 1/2 Tons de Duorum 2018, Douro, Portugal (13,90 $ – 12759840)