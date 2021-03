Restaurateurs et vins nature, le bon ménage

Villa Sparina 2019, Gavi, Piémont (20 $ – 14562266). Il y a de ces plaisirs futiles à savourer un blanc sec à base de cortese. Des plaisirs inutiles qui ne demandent aucune explication, propositions gratuites mais sincères à savourer un printemps à venir, ne serait-ce que par l’approche florale et citronnée suggérée. C’est léger et bien frais de tonalité, à peine arrondi en milieu de bouche, le tout, terminant sur de fines nuances d’amande et de miel. (5) ★★★

Pinot Noir 2019, Waimea, Nelson, Nouvelle-Zélande (24,95 $ – 10826447). Voilà un pinot noir qui, derrière ses tonalités jeunes, riches et soutenues, offre un tracé impeccable, au nez comme en bouche. Il y a ici de l’éclat, de la vitalité, de la générosité, le tout décliné sur des tanins mûrs, kirschés, légèrement serrant sur la finale. À ce prix, le bourgogne régional ne fait pas le poids ! (5+) ★★★ ©

Saragnat « Avalanche » 2016, Frelighsburg, Québec (27,40 $ les 200 ml – 11133221). Il vous faudra inventer une occasion et placer entre les mains d’une personne que vous aimez ce petit échantillon de bonheur. Ni plus ni moins qu’une déclaration d’amour livrée par Christian Barthomeuf aux pommes de chez nous et dont il se fait l’ambassadeur émérite depuis 30 ans déjà. Nous ne sommes pas en face d’un simple cidre de glace mais d’une revendication paysanne pour un coin de pays que le couple chérit pour son étonnante biodiversité. Fermentation naturelle et longs élevages pour un cidre bio bien évidemment riche en sucres (250 grammes/litre) dont le moelleux onctueux se trouve dynamisé par une acidité mais aussi par de jolis amers en finale. À savourer au dé à coudre pour tuer le temps ou le réinventer. Grand cidre ! (10+) ★★★★ 1/2

C.V.N.E. Gran Reserva 2014, Rioja, Espagne (27,80 $ – 12591944). Voilà une occasion de se frotter à une cuvée qui harmonise à la fois le fruité et le boisé à l’intérieur d’une bouche cohérente où la trame fine des tanins épouse et fusionne l’ensemble à merveille. Vin de textures épicées au registre qui ne manque ni de subtilité ni de profondeur. Réservez-lui une carafe et quelques mijotés odorants de saison. (5) ★★★ 1/2 ©

Champagne Fleury Blanc de Noirs Brut, Champagne, France (56,50 $ – 13090631). Quelle merveilleuse idée pour célébrer le printemps ! Ou ne rien célébrer du tout. C’est pareil. Car oui, un verre de champagne de cette trempe mérite d’être souligné pour l’esprit qui l’accompagne, sur le plan de la biodynamie comme sur l’expression dégagée par des pinots noirs particulièrement suggestifs. Ça mousse finement derrière une robe à peine rosissante, des parfums de feuilleté à la fraise et une bouche fine et tonique, harmonieuse, enjouée et longuement évoquée. Une maison que j’aime et que je partage avec vous. (5) ★★★ 1/2