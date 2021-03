On dit d’un vin qu’il cerne rapidement son origine. Cet albarino tranche déjà par le ton employé, laissant les embruns marins de l’Atlantique porter à l’intérieur des terres la moiteur et la salinité ambiantes. Les granites en sous-sol font le reste, resserrant les saveurs et amplifiant les amers sur la finale. Crustacés, cela va de soi ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ GranBazan 2019 Albarino Etiqueta Verde, Rias Baixas, Espagne (20,25 $ – 14355152)