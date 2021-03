Steven Spurrier, un gentleman disparu

Cabirol 2019, Montsant, Espagne (18,65 $ – 13632349). Granatxa Nera ou grenache noir, en voilà du concret, du solide, du charpenté derrière l’astringence fine des saveurs. C’est tout de même à vous décaler les maxillaires tant l’intensité y est, avec ce léger mordant qui commande rapidement l’entrecôte grillée à table. (5 +) © ★★★ 

Castello di Bossi 2017 C Berardenga, Chianti Classico, Italie (24,10 $ – 13465958). Voilà un sangiovese pur jus, ample et généreux sur le plan fruité, dans la lignée de ces chiantis classiques et indémodables. Pas de concession ici. Le boisé encadre avec fraîcheur et une légère fermeté, le tout à peine contracté par une salutaire pointe d’astringence. Bref, j’aime beaucoup, bien que les quantités soient limitées. Pizza maison ? (5) © ★★★

Casa di Colombo 2016, Tenuta La Novella, Chianti Classico, Italie (25,10 $ – 14222958). Issu de l’agriculture biologique, ce sangiovese concentre ses arômes en les épurant pour n’en retenir que l’essentiel. La texture y est remarquable, tant par son homogénéité que par le grain fruité libéré. C’est papable et fort satisfaisant. (5) © ★★★

Le Pressoir 2018, Domaine des Huards, Cheverny, Loire, France (26,75 $ – 11154021). La multiplicité des cuvées de chez Michel Gendrier impressionne. Des bios toujours admirablement vinifiés, acheminant le terroir jusqu’au verre tout en portant le réalisme et l’intégrité des cépages avec brio. Ici, pinot noir et gamay s’amusent ensemble sans jouer de robustesse, avec franchise et fraîcheur, sur fond de fraise et d’épices. Un joli vin de caractère à servir légèrement rafraîchi autour d’un poulet rôti ou quelques charcuteries de comptoir. (5) © ★★★

Ad Astra 2015, Nittardi, Maremma, Toscane, Italie (33,75 $ – 14471680). Crépusculaire. Mais aussi lumineux, si l’on sait observer, au-delà du regard des sens. Une solide base de sangiovese où se greffe un cabernet sauvignon fort téméraire qui cadre et structure, derrière son fruité épicé, ses tanins denses, fins, magistralement déroulés. La facture apparaîtra moderne, mais l’ensemble demeure riche et intrigant, profond, parfaitement vinifié. Gibier en sauce, osso buco, etc. (5+) © ★★★ 1/2