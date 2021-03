Cette cuvée où domine la garnacha offre une fois de plus cette confection impeccable typique de la large gamme de vins proposée par le dynamique Alvaro Palacio. Le prix demeure doux pour un rouge qui roule en douceur avec ses tanins abondants et bien mûrs, épicés et « ventilés » par un élevage approprié. Confortant et savoureux. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ La Montesa 2017, Rioja, Espagne (21,65 $ – 10556993)