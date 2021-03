Nous voilà devant une interprétation inusitée du viognier, à des années-lumière du cépage emblématique du Château Grillet, pour faire chic. L’esprit est ailleurs. Plus près de l’ananas frais et du citron vert, sur une bouche passablement vineuse, amère et très fraîche. Délicieux servi bien frais sur des ceviches. (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 La Joya Gran Reserva 2019, Bisquertt, Valle de Colchagua, Chili (16,30 $ – 14357318)