Une petite dizaine de succursales offraient ce rouge au moment d’écrire ces lignes. Un grand vin de terroir, profond et intrigant, d’une prestance, mais surtout d’une qualité de tanins qui n’est pas sans évoquer le meilleur Barolo. Sur la pente nord de l’Etna, du nerello mascalese de 70 ans vinifié avec art et précision. Race et longueur. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★★ Le vigne di eli 2015, Etna Rosso, Marco di Grazia, Sicile, Italie (57,50 $ – 12987164)