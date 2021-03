L’empreinte de l’homme — en l’occurrence, ici, Louis Barruol — l’emporte-t-elle sur l’esprit du terroir ? À cette étape, j’aurais tendance à penser que oui. Fruité dense et tanins riches et moelleux, en tout point intègres et généreux. Le temps ajoutera au vrai mystère, mais avec une empreinte, minérale cette fois, à se révéler. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Vinsobres 2018, Château de Rouanne, Rhône, France (31,25 $ – 14559489)