Une curiosité et une rareté. De vieux xarel-lo (quinquagénaires en moyenne), combinés ici à une vinification fort habile, inspirent ce blanc sec qui n’est pas sans évoquer quelques chenins blancs âgés élevés sur lie. Citron confit, fenouil et mangue séchée portent en une bouche longue et vineuse. (5 +) © Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 El Fanio 2019, Albet i Noya, Penedès, Espagne (21,10 $ – 12674221)