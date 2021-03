L’un des vins blancs préférés de ma compagne. Parce qu’il accompagne à merveille le paillard de veau au citron ? Bien plus que ça ! Il y a le charme, mais aussi cette espèce de confection ajustée où le garganega étoffe et habille avec légèreté et densité. Un bio bien sec au goût d’agrumes confits et d’abricot sec. (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ Gini 2019, Soave Classico, Vénétie, Italie (24,80 $ – 13841511)