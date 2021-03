Les flacons traduisent la brillance de ces deux eaux-de-vie à base de seigle à 100 %. Aussi emballant sur le plan qualitatif ! Esprit « London Dry » pour le gin (14624615), subtil et détaillé, et une vodka (14624623) suave, gracieuse et fort élégante. Explication des cotes

La surprise ★★★★ Spirit of York, Gin (49,75 $) & Vodka (39,75 $), Ontario, Canada