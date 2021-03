Ce sangiovese ne revendique pas ici le statut de « second vin », car il a tout pour s’afficher premier. Rien n’a été laissé au hasard, de la sélection des fruits à l’élevage, en passant par l’assemblage des lots. Robe jeune et profonde, arôme qui laisse déjà deviner un bouquet plus détaillé et trame tannique riche, étoffée, fort harmonieuse. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Rosso di Montalcino 2019, Canalicchio di Sopra, Toscane, Italie (36 $ – 13843023)