Bon, je vous rembourse les trente sous et tous en même temps ! Je ne pouvais passer sous silence l’expression simple, mais ô combien sincère, de ce joli bordeaux qui contentera tout autant la bavette qu’une part de charcuterie. Le fruité y est intègre, juste et de belle maturité ; le tout est frais et fort digeste. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Château de Saint-Florin 2018, Vignobles Jolivet, Bordeaux, France (16,25 $ – 13188938)