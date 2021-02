Le boom des bitters

Pepp from Austria 2019, Gruber Röschitz, Autriche (15,20 $ — 13843242). Le grüner veltliner est livré ici dans sa version simple et festive, avec tonus et franchise. Pas mal du tout sur les endives au jambon nappées d’une courte béchamel. (5) ★★

La Grange de Piaugier 2019, Série Limitée, Côtes du Rhône Blanc, Rhône, France (18,25 $ — 14070894). Le rayonnement solaire de cet assemblage de grenache blanc (75 %), de roussanne et de viognier contraste ici avec la grande fraîcheur de l’ensemble, tout en soutenant une bouche riche et vineuse, aux notes florales et miellées. Fera un petit malheur sur le sauté de porc à l’orientale. (5) ★★ 1 / 2

Pinot Noir 2018, Vignoble Guillaume, Franche-Comté, France (21,50 $ — 11556311). Désormais aussitôt arrivée, aussitôt envolée, cette cuvée issue d’un millésime radieux réjouit le coeur des aficionados de pinot noir qui ont besoin de leur dose (quotidienne) de noirien pour poursuivre leur quête du Graal. Encore une fois, impeccable à tous points de vue. Le fruit demeure croquant et saisissant sous la dent, avec son goût léger, juste, plein, souple et articulé de fraise-cerise de belle maturité. Servir frais juste comme ça, pour générer ce petit bonheur de vivre, simplement. (5) ★★★

Riesling Réserve 2018, Meyer-Fonné, Alsace, France (26,70 $ — 14008661). Il y a à la fois de la rigueur et de l’opulence dans ce riesling au goût profond de silex et de citron. La jeunesse fruitée lui fournit une énergie supplémentaire, alors que les équilibres sucre / acidité maintiennent la tension longuement. Gagnera avec deux ou trois ans de bouteille. Pour le moment, le cabillaud-fenouil-poireaux-pomme de terre en papillote lui ouvrira des perspectives inattendues. (5 +) ★★★ ©

Riesling « Zöbing » 2019, Kamptal, Autriche (27,40 $ — 12196979). Autour du village de Zöbing, en terrasses, voilà déjà un riesling pur fruit qui vibre sous une oscillation minérale des plus salutaires. C’est sec, léger, tranchant et exalté derrière des nuances juteuses de pêche mûre, de lait d’amande, de citron et de pierre froide. Un riesling conçu selon les principes de la biodynamie, à la fois très pur, enlevant, de belle densité, sapide, long et affirmé en bouche. Un morceau d’Autriche à se mettre sous la dent, mais surtout du niveau d’un cru par sa résonance terrienne. (5 +) ★★★ 1 / 2 ©

Clos de l’Oratoire des Papes 2017, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, France (53,25 $ — 13745642). Nous sommes au coeur du coeur de l’appellation. Avec une fraternité de cépage, dont le grenache noir, bien évidemment, qui semble avoir ici un malin plaisir à pousser plus avant les syrahs, mourvèdres et cinsaults pour détailler l’ensemble plus encore. Déjà fastueux sur le plan aromatique, comme si la table était mise pour ces viandes en sauces rehaussées de champignons que les épices quasi orientales du vin propulsaient plus avant dans leur conviction gourmande. Février ? Il faudrait le déclarer « mois du Châteauneuf » ! Parce qu’il habille chaudement le palais, le fait voyager dans les garrigues chaudes et, par sa sève fraîche, soutenue et bien serrée, au goût d’anis, de figue et de réglisse, donne des airs de vacances. À ce prix, un aller-retour au pays des Papes à peu de frais. (5 +) ★★★ 1 / 2 ©