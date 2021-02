La classe à petit prix. Avec cette espèce de sublimation du sémillon, par ses notes fines et miellées dont s’entiche ensuite le sauvignon bien mûr et généreux de cœur, avec ses nuances de pamplemousse rose et de cédrat. Bref, un joli blanc sec et léger destiné aux belles tables du dimanche midi où la poule au pot est reine. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Château Ducasse 2018, Bordeaux, France (20,10 $ – 13477959)