On remonte le temps avec cette malvasia istriana macérée sur peau, dans cet esprit de vin nature ancien, orangé de couleur. Un moment d’arrêt sur l’image (fruitée), comme si ce fruité avait depuis longtemps dépassé ses arômes primaires. Sec et équilibré, pourvu de textures et d’amers épicés enlevants, disposés à la table asiatique. (10+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Malvazija 2017, Skerk, Venezia Giulia, Italie (62 $ – 14559121)